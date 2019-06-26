"Ювелирная карта" – магазин с наилучшим ассортиментом украшенийреклама
Современный европейский интернет магазин «Ювелирная карта» открывает свои двери любителям качественных ювелирных украшений. Тут предусмотрена продуманная структура, удобный каталог, есть большой ассортимент предложений и упрощена процедура оформления заказов. Если возникнут вопросы или замечания всегда можно воспользоваться технической поддержкой или консультациями по телефону.
Качество и доступная цена – ключевые принципы работы магазина. К тому же каждая позиция к продаже подбирается по запросам покупателей. Она объединяет оригинальный дизайн, высокое качество и лучшую цену в зависимости от используемого в производстве материала.
Каталог предложений от магазина
Традиционно популярной позицией является простое золотое кольцо, которое подходит под многочисленные образы и является универсальным помощником в разных ситуациях. Дополнительно ассортимент включает следующие категории.
- серьги (оригинальные украшения с камнями, подвески, конго и многое другое);
- цепочки (только качественные украшения с проверенными конструктивными элементами и надежными механизмами закрытия);
- кулоны (иногда отличаются не только красотой, но и обладают определенным смыслом);
- браслеты (хороший способ дополнить образ с часами или кольцом);
- бриллианты (наиболее дорогие драгоценные камни, которые подходят для солидных женщин).
На всю продукцию имеются сертификаты качества, а чтобы убедиться в надежности можно проанализировать отзывы, которые оставляют довольные покупатели. Многочисленные изделия имеют 585 пробу, а элитные украшения обладают 750 пробой.
При выборе украшений удобно пользоваться каталогом, где можно установить следующие критерии выбора:
- тип и цвет материала;
- предназначение изделия;
- цвет вставок и их тип;
- стиль и дизайн;
- особенности покрытия.
Соответствующие фильтры включают только важную информацию, которая поможет определиться с украшением и сформировать оптимальный выбор, основываясь на личных предпочтениях.
Качество сервиса в магазине
На сайте можно купить серьги без проблем и с выгодными условиями доставки. Многие изделия являются эксклюзивными и их можно найти исключительно в магазине «Ювелирная карта». На всей продукции имеются соответствующие пломбы и товарные ярлыки. Продажа товаров ведется в соответствии с законодательством Украины.
Гарантируется полное соответствие заявленных характеристик реальному положению дел и реальным параметрам самого изделия. При доставке рекомендуется подробно осмотреть изделие, проверить наличие ярлыка и маркировки. Если клиенту что-то не нравиться он может рассчитывать на обмен или возврат средств.
Время от времени проводятся акции и предлагаются скидки. С помощью таких предложений можно выгодно приобрести украшения и сэкономить значительную сумму средств. Актуальные предложения всегда есть на главной странице сайта в соответствующем разделе.