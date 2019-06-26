Современный европейский интернет магазин «Ювелирная карта» открывает свои двери любителям качественных ювелирных украшений. Тут предусмотрена продуманная структура, удобный каталог, есть большой ассортимент предложений и упрощена процедура оформления заказов. Если возникнут вопросы или замечания всегда можно воспользоваться технической поддержкой или консультациями по телефону.

Качество и доступная цена – ключевые принципы работы магазина. К тому же каждая позиция к продаже подбирается по запросам покупателей. Она объединяет оригинальный дизайн, высокое качество и лучшую цену в зависимости от используемого в производстве материала.

Каталог предложений от магазина

Традиционно популярной позицией является простое золотое кольцо, которое подходит под многочисленные образы и является универсальным помощником в разных ситуациях. Дополнительно ассортимент включает следующие категории.

  • серьги (оригинальные украшения с камнями, подвески, конго и многое другое);
  • цепочки (только качественные украшения с проверенными конструктивными элементами и надежными механизмами закрытия);
  • кулоны (иногда отличаются не только красотой, но и обладают определенным смыслом);
  • браслеты (хороший способ дополнить образ с часами или кольцом);
  • бриллианты (наиболее дорогие драгоценные камни, которые подходят для солидных женщин).

На всю продукцию имеются сертификаты качества, а чтобы убедиться в надежности можно проанализировать отзывы, которые оставляют довольные покупатели. Многочисленные изделия имеют 585 пробу, а элитные украшения обладают 750 пробой.

При выборе украшений удобно пользоваться каталогом, где можно установить следующие критерии выбора:

  • тип и цвет материала;
  • предназначение изделия;
  • цвет вставок и их тип;
  • стиль и дизайн;
  • особенности покрытия.

Соответствующие фильтры включают только важную информацию, которая поможет определиться с украшением и сформировать оптимальный выбор, основываясь на личных предпочтениях.

Качество сервиса в магазине

На сайте можно купить серьги без проблем и с выгодными условиями доставки. Многие изделия являются эксклюзивными и их можно найти исключительно в магазине «Ювелирная карта». На всей продукции имеются соответствующие пломбы и товарные ярлыки. Продажа товаров ведется в соответствии с законодательством Украины.

Гарантируется полное соответствие заявленных характеристик реальному положению дел и реальным параметрам самого изделия. При доставке рекомендуется подробно осмотреть изделие, проверить наличие ярлыка и маркировки. Если клиенту что-то не нравиться он может рассчитывать на обмен или возврат средств.

Время от времени проводятся акции и предлагаются скидки. С помощью таких предложений можно выгодно приобрести украшения и сэкономить значительную сумму средств. Актуальные предложения всегда есть на главной странице сайта в соответствующем разделе.

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