Президент Украины Владимир Зеленский назначил Антона Кориневича своим постоянным представителем в Автономной Республике Крым. Об этом говорится в указе №454/2019 на сайте президента.

"Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в указе главы государства от 25 июня.

Антон Кориневич – заместитель директора по научно-педагогической работе Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, кандидат юридических наук, доцент. Должность постоянного представителя президента в АР Крым была создана в начале 2016 года. За это время ее занимали Наталья Попович и Борис Бабин. Экс-президент Украины Петр Порошенко уволил своего постоянного представителя в Автономной Республике Крым Бориса Бабина в декабре 2018 года.

Антон Кориневич. Фото: Крым.Реалии

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