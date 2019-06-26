26 июня Павел Климкин призвал Верховную Раду отозвать у ПАСЕ приглашение наблюдать за выборами в украинский парламент, если Парламентская ассамблея вернет в свои ряды россиян. Об этом министр иностранных дел Украины написал на своей странице в Facebook.

По мысли Климкина, российская делегация не должна находиться в ПАСЕ. А если Парламентская ассамблея позволяет депутатам РФ вернуться, то не имеет права учить Украину демократии.

"Если ПАСЕ подтвердит полномочия российской делегации, то я бы на месте Верховной Рады отозвал приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за нашими парламентскими выборами. Ведь ПАСЕ с российскими депутатами и ПАСЕ без них - это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Наконец, кто эти люди, чтобы учить нас демократии после того, как они позволили РФ вернуться в ПАСЕ?" - написал министр в посте на Facebook.

Также Климкин отметил, что зимой 2019 года он предупредил ОБСЕ о том, что Украина не поддержит регистрацию россиян в качестве наблюдателей по линии этой организации.

"В начале января я направил письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир, в котором четко сказал, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей по линии ОБСЕ. Рад, что все в конце концов с пониманием отнеслись к нашей позиции", отметил глава дипломатического ведомства.

Напомним, что 25 июня Москва подала заявку на возврат в ПАСЕ. В ответ украинская делегация предложила Верховной Раде рассмотреть вопрос бойкота ПАСЕ.

Ранее "Страна" писала о том, что Киев отозвал посла при ПАСЕ Дмитрия Кулебу.