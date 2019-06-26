В среду, 26 июня, мэр Киева Виталий Кличко заявил об увольнении руководителей департамента строительства жилищного обеспечения, коммунального объединения "Киевзеленстрой" и коммунального предприятия "Центр развития городской среды". Об этом он сообщил в Facebook

"Сегодня увольняю сразу трех столичных чиновников, в работе которых, по результатам проверок и аудитов, обнаружены значительные нарушения. А именно: директора департамента строительства и жилищного обеспечения Константина Федотова, директора коммунального объединения "Киевзеленстрой" Наталью Белоусову и директора коммунального предприятия "Центр развития городской среды" Станислава Демина", - написал Виталий Кличко.

Что касается "Киевзеленстроя", в работе объединения были выявлены системные нарушения в строительстве и обновлении парков и скверов, в частности, парков "Наталка", "Сырецкий", "Победа", парка Партизанской славы.

К КП "Центр развития городской среды" есть вопросы по парку Киото, проблемы неосуществления заявленных работ в некоторых парках и скверах столицы.

В работе департамента строительства обнаружены также системные нарушения, которые привели, в частности, к возникновению конфликтных ситуаций вокруг ряда строек в Киеве.

"За последние полтора года департамент внутреннего финансового контроля и аудита проверил более 100 структурных подразделений и коммунальных предприятий столицы. Выявили нарушений на общую сумму почти полтора миллиарда гривен. Кроме финансовых нарушений, обнаружили и факты неэффективности управленческих решений или халатного отношения руководителей к своим профессиональным обязанностям. Также материалы о нарушении собрали и относительно коммунальных предприятий "Киевмиськсвитло", "Плесо", "Информатика", Печерской райгосадминистрации", - написал Виталий Кличко.

Также Виталий Кличко поручил подготовить материалы проверок, которые будут направлены в правоохранительные органы для соответствующего реагирования.

Скриншот: Facebook/ Кличко - мер

Напомним, заместителя гендиректора Киевзеленстроя подозревают в растрате 1,1 млн гривен.

Также мы писали, что Кличко назначил бывшего директора Департамента коммуникаций КГГА своим замом.

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