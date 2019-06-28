Сегодня в России состоялась премьера фильма о гибели подлодки "Курск". Режиссер - Томас Винтерберг, продюсер - Люк Бессон. Показ в Украине запрещен.

Трагедия, которая легла в основу картины, случилась 12 августа 2000 года в Баренцевом море, в 175 километрах от города Североморска Мурманской области, базы Северного флота ВМС РФ. Все 118 членов экипажа погибли.

"Страна" посмотрела "Курск", и рассказывает, о чем это кино. Также мы провели аналогию с недавно вышедшим сериалом "Чернобыль" и нашли несколько интересных совпадений.

Отдельно мы попытались ответить на вопрос: почему власть запретила украинцам смотреть "Курск".

"Неправильная правда" в фильме про "Курск"

Начнем с того, что у авторов "Чернобыля", в отличие от "Курска", было намного больше козырей в руках.

Во-первых, первые могли посетить (и посещали) Припять.

Во-вторых, они полностью владели матчастью - официальные отчеты по аварии ЧАЭС размещены в открытом доступе на сайте МАГАТЭ. То есть сценаристы точно знали, что случилось в Киевской области в 1986 году.

У авторов "Курска" задача была сложнее.

Сегодня в России есть 44 закрытых города. Пять таких поселений находятся в Мурманской области. Среди них - поселок Видяево, одна из баз Северного флота ВМС РФ, откуда в 2000 году отправлялся в поход "Курск".

В закрытых российских городах, грубо говоря, тот же контроль, что и при въезде в "ЛДНР". Но с примечанием: туда по пропускам разрешен въезд только гражданам РФ. Создатели "Курска", будучи иностранцами, не могли посетить Видяево. Не говоря уже о съемке: там она запрещена и без разрешения Минобороны может квафицироваться как шпионаж.

Российское силовое ведомство отказало создателям кинофильма и в реальных локациях, и в предоставлении материалов о гибели атомной подлодки. Спустя 19 лет после трагедии они остаются засекреченными.

В марте минувшего года, накануне президентских выборов в РФ, Владимир Путин дал большое интервью, в котором описал случившееся в Баренцевом море. По его словам, причиной гибели "Курска" стал взрыв в торпедном отсеке, пожар и детонация боезапасов.

Сценаристы фильма взяли за основу эту версию, но ответили на уточняющий вопрос - почему произошел первый взрыв. Российское руководство предпочитает об этом не рассказывать, и вот почему. "Комсомольская правда" ранее публиковала интервью с капитаном 1 ранга Игорем Курдиным. Он в те годы был связующей нитью между близкими экипажа и командованием, и все годы вел собственное расследование.

По словам Кудрина, на подлодке было несколько торпед. Еще до похода в море выяснилось, что снаряды текут по сварным швам. "Командованию разослали документ, в котором говорилось: отозвать боевые торпеды, отправить их обратно на завод, слить топливо, произвести рентгеноскопию, переварить швы, заправить и вернуть. Слово ключевое здесь – "боевые". Поэтому девять из них отправили, а одну - она считалась "учебной" - оставили", - отметил российский военный моряк.

Данная торпеда и привела к взрыву, в результате чего была разрушена основная часть подлодки. Именно эту чудовищную халатность в подробностях описали иностранные кинематографисты.

Что общего в "Курске" и "Чернобыле"

В основу сюжета легло спасение 24 подводников, которые находились в одном из отсеков и некоторое время были живы.

По официальной версии, их не удалось спасти, поскольку в те дни был шторм и спасатели не могли развернуть полномасштабную операцию.

Это еще 19 лет назад опроверг Сергей Доренко, который трагически погиб 9 мая этого года. В расследовании журналиста утверждается, что погода была хорошая. А еще живых моряков не достали на поверхность из-за того, что российское командование оперативно не приняло помощь иностранцев, в частности, Норвегии (страна - член НАТО, - прим.)

Российская власть до сегодняшнего дня отрицает информацию, озвученную Доренко. Тем не менее, выпуск про "Курск" стал для него последним на федеральном ТВ, после него он был уволен.

Создатели фильма придерживаются версии журналиста. Часть картины посвящена тому, что иностранные военные пытаются достучаться до российского руководства, но там отмахиваются и даже не отвечают на телефонные звонки.

Мы не будет детально пересказывать, как проходила спасательная операция в кинофильме. Но отметим, что и в официальной версии, и в фильме общие лишь финал. Иностранные военные с современным оборудованием получают допуск к "Курску", но на тот момент все уже мертвы.

Именно непринятие иностранной помощи, даже когда это касается жизни своих граждан, четко прослеживается и в сериале "Чернобыль", и в "Курске".

Следущий общий момент - уважительное отношение иностранных сценаристов к советским и российским гражданам. Среди них преимущественно хорошие специалисты, патриоты и сильные духом люди. В "Курске" жены подводников стойко (насколько это возможно в такой ситуации) переносят случившееся. А маленький сын командира подлодки в самом конце картины совершает поступок, который по плечу не каждому мужчине.

В качестве антипода в обоих случаях выступают даже не Михаил Горбачев или Владимир Путин, а система.

До руководства стран - СССР и России - не доходят данные о трагедиях.

Не доходят во всех смыслах: оперативно не сообщается с низов из-за страха, не сразу приходит понимание того, что случилось нечто действительно страшное. К слову, Владимир Путин в прошлогоднем интервью это подтверждал: "Было непонятно, что происходит что-то трагическое".

В "Курсе" можно найти много несоответствий: пластиковые окна, обогрев квартиры печкой в середине лета, странный для России свадебный обряд, чрезмерно комфортные условия жизни в Видяево, невероятно долгое пребывание людей в ледяной воде, технические нестыковки и многое другое.

Тем не менее, отмечается, что этот фильм больше про чувства и отношения людей. А в этом плане все довольно неплохо: сентиментальные зрители несколько раз получают возможность поплакать. Особенно, как принято, в конце картины.

Почему "Курск" запретили к показу в Украине

Несмотря на то, что фильм снят иностранцами и показан во всем мире, в Украине он запрещен.

Официально причиной стал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины". Было принято решение, что в картине присутствует популяризация "правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований государства-оккупанта".

Для тех, кто посмотрит "Курск", такое пояснение будет выглядеть нелепо. В фильме вооруженные силы России, а точнее, ее Военно-морской флот, показаны как ржавые консервные банки. Сами герои говорят, что на нем только "лес перевозить" и "если американцы нападут - будем отстреливаться кабачками".

Ни в какой мере не героизировано российское верховное командование. Наоборот. Из первоначального сценария были вырезаны все упоминания про Владимира Путина, который в 2000 году возглавил Россию. Роль "главного" выполняет отрицательный герой - престарелый напыщенный адмирал, по вине которого не удалось спасти 24 подводников.

Скорее, все это может больше не понравиться российскому зрителю, но не украинскому.

Предположим, что в данном случае отказ Украины от участия в прокате может быть негласно связан с известным из уст экс-президента Петра Порошенко "остаточным прощавай России".

Взрослые читатели помнят, что в 2000 году за гибелью подлодки и спасательной операцией украинцы следили не менее активно, чем жители российских регионов. В те времена они могли беспрепятственно смотреть ОРТ - точнее, эта кнопка была у них первой.

Многие украинцы 19 лет назад воспринимали гибель "Курска" как и свою катастрофу тоже. Однако люди Порошенко, принимавшие решение отказаться от проката, видимо, пошли по известной схеме: с россиянами не может быть ничего общего, даже памяти о трагедиях многолетней давности.

Скоро - новый фильм с "русским сюжетом" от Netflix

На "Чернобыле" и "Курске" советская и российская тематика в мировом кинематографе не завершится.

В будущую среду, 3 июля, состоится премьера сериала "Последние цари". Он будет показан на стрим-сервисе Netflix.

Картина состоит из шести эпизодов. Она посвящена императору Российской империи Николаю II. В трейлере можно увидеть самого Николая, императрицу Александру, а также Григория Распутина.

Обозреватели "Страны" будут смотреть эту премьеру Netflix и подготовят рецензию сериала.