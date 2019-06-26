В WBC подтвердили, что бой Ломаченко vs Кэмпбелл пройдет 31 августа
Всемирный боксерский совет (WBC) официально подтвердил, что украинский боксер Василий Ломаченко сразится c британцем Люком Кэмпбеллом за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC 31 августа в Англии.
Об этом речь идет на официальной Instagram-странице Совета. Уточняется, что победитель поединка станет чемпионом по версии WBC в легком весе.
Что касается города, где будет проходить поединок, в официальной информации он не указан. Изначально планировалось, что это будет Лондон, однако позже начались переговоры о переносе поединка.
Скриншот: Instagram/ wbcboxing
Напомним, Ломаченко стал самым популярным украинским спортсменом в Instagram.
Также мы писали, что Ломаченко объявил о начале подготовки к бою с Кэмпбеллом в начале июня.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!