Всемирный боксерский совет (WBC) официально подтвердил, что украинский боксер Василий Ломаченко сразится c британцем Люком Кэмпбеллом за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC 31 августа в Англии.

Об этом речь идет на официальной Instagram-странице Совета. Уточняется, что победитель поединка станет чемпионом по версии WBC в легком весе.

Что касается города, где будет проходить поединок, в официальной информации он не указан. Изначально планировалось, что это будет Лондон, однако позже начались переговоры о переносе поединка.

Скриншот: Instagram/ wbcboxing

Напомним, Ломаченко стал самым популярным украинским спортсменом в Instagram.

Также мы писали, что Ломаченко объявил о начале подготовки к бою с Кэмпбеллом в начале июня.