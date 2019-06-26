Киевская городская государственная администрация (КГГА) готовит апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил переименование проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в столице. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Реванша не будет! Во-первых: мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киеврады о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Речь идет об изменении в рамках декоммунизации старых названий проспектов Московского и Ватутина. И, во-вторых на следующей сессии Киеврады мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов", - заявил Кличко.

Напомним, 7 июня 2016 года депутаты Киеврады проголосовали за переименование столичного Московского проспекта на проспект Степана Бандеры. 1 июня 2017 года Киеврада проголосовала за переименование проспекта Ватутина на проспект Шухевича. Решение было принято в рамках пакета законов о декоммунизации, принятого 9 апреля 2015 года Верховной Радой. 15 мая 2015 года законы подписал на тот час президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.

25 июня текущего года Окружной админсуд Киева отменил решение Киеврады о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в столице.

Фото: facebook.com/merkieva

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