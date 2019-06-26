В Василькове пьяный парень с топором напал на полицейского
В Киевской области вечером во вторник, 25 июня, мужчина напал с топором на полицейского и поранил ему руку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.
Инцидент произошел в Василькове. Местная жительница позвонила в полицию и пожаловалась на соседа, который ей угрожает. Правоохранители выехали на место, где на них указанный мужчина набросился с топором.
В результате нападения старший сержант получил повреждение левой руки. Чтобы задержать злоумышленника, правоохранители применили меры физического воздействия. 26-летнего мужчину поместили в изолятор временного содержания, в его крови было 1,6 промилле алкоголя.
Правоохранители открыли уголовное производство и изъяли все вещественные доказательства. Решается вопрос об объявлении подозрения.
Скриншот, фото: Facebook/ Поліція Київської області
Напомним, в селе под Киевом пьяная теща попыталась зарубить топором зятя, который оказался крепче, чем она думала.
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