В Киевской области вечером во вторник, 25 июня, мужчина напал с топором на полицейского и поранил ему руку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

Инцидент произошел в Василькове. Местная жительница позвонила в полицию и пожаловалась на соседа, который ей угрожает. Правоохранители выехали на место, где на них указанный мужчина набросился с топором.

В результате нападения старший сержант получил повреждение левой руки. Чтобы задержать злоумышленника, правоохранители применили меры физического воздействия. 26-летнего мужчину поместили в изолятор временного содержания, в его крови было 1,6 промилле алкоголя.

Правоохранители открыли уголовное производство и изъяли все вещественные доказательства. Решается вопрос об объявлении подозрения.

Скриншот, фото: Facebook/ Поліція Київської області

Напомним, в селе под Киевом пьяная теща попыталась зарубить топором зятя, который оказался крепче, чем она думала.

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