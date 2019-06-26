Во вторник, 25 июня, в Киевской области собака бойцовской породы напала на пенсионерку и сильно искусала ее. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Киевской области.

Инцидент случился в городе Васильков. 77-летняя женщина шла по одной из улиц города. В это время пес, который был на привязи в одном из дворов, сорвался с цепи и перепрыгнул через забор. Он накинулся на пенсионерку и искусал ее.

Прохожие вызвали пострадавшей скорую. Ее госпитализировали с закрытым переломом левого плеча и множественными кусаными ранами верхних и нижних конечностей. Собака сейчас находится под строгим надзором и ограниченным передвижением.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Начато досудебное расследование.

Фото: kv.npu.gov.ua

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