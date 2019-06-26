На одном из людных пляжей в Херсонской области произошел забавный случай. Здесь, недалеко из берега заметили дельфина. Его не смутили отдыхающие, которые купались в море. Об этом речь идет в сюжете новостей ТСН, опубликованном в YouTube.

В момент, когда дельфин приплыл на пляж, там купалось немало людей. Отдыхающие засняли нежданного гостя. Он невозмутимо проплыл между людьми, вынырнул из воды, показав спину, и уплыл обратно подальше от берега. Появление дельфина на мели вызвало бурю эмоций у отдыхающих.

Видео: YouTube/ ТСН

Напомним, в Украине ученые пяти стран проведут авиаперепись дельфинов в Черном море.

Также мы писали, что в аннексированном Крыму браконьеры массово уничтожают дельфинов.