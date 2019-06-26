В среду, 26 июня, в Украине будет солнечно и сухо - дожди сегодня не ожидаются ни в одном регионе страны. Об этом свидетельствует прогноз на сайте Укргидрометцентра.

Так, даже в западных регионах, где последнее время было прохладно, температура воздуха днем нагреется до +31 градусов. Ночью +12...+16 градусов. В центральных и северных регионах днем +29...+31 градус днем и +15...+17 градусов ночью.

В восточных областях, где последнее время жара достигала +34 градусов, ожидается легкое похолодание. Днем тут +28...+30 градусов, ночью +13...+17 градусов. Самая высокая температура ожидается в южных регионах. Днем тут до +33 градусов, ночью +19...+22 градуса.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики сообщили, когда в регионы Украины придут долгожданные дожди.

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