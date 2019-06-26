Сегодня утром, 26 июня, российская делегация не будет принимать участие в выборах Генсека Парламентской ассамблеи совета Европы, так как ее полномочия еще не подтверждены. Об этом пишет "Интерфакс".

"Я думаю, что мы даже в зал не придем. Пусть нам подтвердят полномочия, и мы проголосуем за генсека и будем дальше работать", - сказал глава делегации РФ Петр Толстой.

Отметим, что полномочия будут подтверждаться только в начале второй части пленарного заседания, в 15:30 по страсбургскому времени, и после этого делегация России планирует прийти в зал.

"Моя позиция: сделать наше неучастие в выборах генсека до восстановления наших полномочий максимально явным. Как мы можем это сделать при тайном голосовании? Только отсутствием в зале и в здании", - сказал Толстой.

Напомним, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на сопротивление ряда евродепутатов, таки приняла резолюцию, которая позволит делегации России принять участие в июньской сессии ассамблеи.

Москва тут же подала заявку на подтверждение своих полномочий. Однако утром 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей украинской и грузинской делегаций. По правилам ПАСЕ полномочия могут быть заново подтверждены в течение 24 часов.

"Страна" писала о том, что Украина может покинуть ПАСЕ после возвращения в ассамблею делегации России.