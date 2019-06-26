Государственная фискальная служба Украины (ГФС), вместе с оперативниками СБУ разоблачила мощную группу организаторов преступной схемы по уклонению от уплаты налогов. У махинаторов изъяли 50 миллионов гривен неучтенной налички и крупную партию сигарет. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"В рамках расследования производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса было установлено, что одно из киевских предприятий, должностные лица которого, действуя в 2018-2019 годах в Киеве и Харьковской области, умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 5 миллионов гривен", - уточнили в пресс-службе ГФС.

Фото: sfs.gov.ua

По данным следствия, фигуранты дела осуществляли реализацию табачных изделий за наличные без оформления каких-либо документов. Вместе с тем, для создания видимости реальной реализации сигарет подозреваемые документально оформляли их продажу в адрес фиктивных предприятий.

Кроме того, задержанные содействовали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов путем формирования фиктивного налогового кредита.

"По результатам санкционированных обысков из незаконного оборота изъяты около 50 миллионов гривен неучтенной налички и партия табачных изделий стоимостью 13 миллионов гривен. Подтвердить документально происхождение товара и наличных должностные лица предприятия не смогли и отказались давать какие-либо объяснения", - добавили в ГФС.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на деньги и товарно-материальные ценности. Продолжается следствие.

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