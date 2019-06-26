Ситуация в казахском городе Арысь, где на воздух взлетел арсенал, продолжает оставаться сложной. Людям не разрешают вернуться в свои дома. Саперы уже собрали на улицах города 70 неразорвавшихся снарядов, но точное количество смертельных боеприпасов пока неизвестно.

Об этом сообщил советник руководителя Туркестанской области Сакен Калкаманов на своей странице в Facebook.



"Военные собрали с 16 улиц Арыси 70 неразорвавшихся снарядов. Многие находятся в домах. Не надо пробираться сейчас в город даже за документами", - написал Сакен Калкаманов и выложил фото работы саперов.

Фото: facebook.com/saken.kalkamanov

Напомним, что в понедельник, 24 июня, на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь, произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. В результате ЧП погибли два человека - один гражданский и один военнослужащий, 89 человек госпитализированы. Проведена эвакуация жителей Арыси в близлежащие населенные пункты. Многие здания в городе серьезно пострадали. Население города составляет порядка 45 тысяч человек.