Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля посетит Канаду и проведет переговоры с премьер-министром Джастином Трюдо. Последний, анонсируя официальную встречу, рассказал о чем он намерен пообщаться с украинским лидером, как сообщает Укринформ.

"Канаду и Украину связывает глубокая историческая дружба, построенная на общих ценностях и крепких межличностных связях. С нетерпением ожидаю встречи с президентом Зеленским, во время которой будет подтверждена приверженность Канады народу Украины. Также я обсужу пути углубления экономического партнерства и создание хороших рабочих мест для среднего класса в обоих государствах", - сказал Трюдо.

В его офисе добавили, что во время переговоров будут также обсуждены "усилия Украины в реформировании на пути к евроатлантической интеграции и ситуация с безопасностью в регионе".

Визит Владимира Зеленского в Канаду продлится с 1 по 3 июля. Он примет участие в конференции по вопросам реформ в Украине, которая пройдет в Торонто, и проведет ряд встреч.

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