Знаменитый американский киноактер Вин Дизель порадовал своих фанатов. В своем Instagram он объявил о начале съемок популярной франшизы "Форсаж 9".

Вин Дизель также прикрепил видео с первого дня съемок новой картины.

"Мы только что завершили первый съемочный день", - заявил Вин Дизель.

По его словам, он благодарен абсолютно всем фанатам кинофраншизы, которые ожидают выхода новой части.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что фильм "Форсаж 8" побил рекорд по сборам в первые выходные, установленный "Звездными войнами".

Также мы рассказывали, что новый фильм "Форсаж 9" выйдет на экраны не раньше весны 2020 года.