Вин Дизель показал сцену с первого дня съемок Форсажа 9
Знаменитый американский киноактер Вин Дизель порадовал своих фанатов. В своем Instagram он объявил о начале съемок популярной франшизы "Форсаж 9".
Вин Дизель также прикрепил видео с первого дня съемок новой картины.
"Мы только что завершили первый съемочный день", - заявил Вин Дизель.
По его словам, он благодарен абсолютно всем фанатам кинофраншизы, которые ожидают выхода новой части.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что фильм "Форсаж 8" побил рекорд по сборам в первые выходные, установленный "Звездными войнами".
Также мы рассказывали, что новый фильм "Форсаж 9" выйдет на экраны не раньше весны 2020 года.
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