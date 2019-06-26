В Одессе досрочные выборы в Верховную Раду пройдут весело. Здесь, на избирательном округе №135 ЦИК зарегистрировала киевлянина по имени Дарт Вейдер (главный злодей из классической саги "Звездные войны" - Прим.Ред.).

О регистрации колоритного персонажа сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

По официальным данным, Дарт Викторович Вейдер родился 4 октября 1987 в Киеве, он гражданин Украины. В течение последних пяти лет проживает на территории страны в частности, в Киеве. Имеет высшее образование. Он - директор ООО "Темная сторона силы", член политической партии "Блок Дарта Вейдера", судимостей не имеет. Выдвинут в качестве кандидата политической партией "блок Дарта Вейдера".

Фото: cvk.gov.ua

Кстати, в 2015 году на выборах в Одесский городской совет около 7 тысяч избирателей проголосовали за "Блок Дарта Вейдера". В партийном списке были указаны 48 человек, из которых 44 имели одинаковые имена и фамилии – Дарт Вейдер, но с разными отчествами. Также в официальном списке был Магистр Владимирович Йода.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что ЦИК одобрил поход Савченко по мажоритарке на Донбассе.

Также мы рассказывали, что ЦИК повторно отказала в регистрации нардепу Онищенко.