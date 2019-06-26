Районный суд Харькова отменил постановление следствия о закрытии уголовного производства против специалистов Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса, которые проводили автотехническую экспертизу по громкому ДТП, которое в октябре 2017 года совершила Елена Зайцева и в результате которого погибли 6 человек.

Об этом в Facebook сообщил адвокат одного из обвиняемых в ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

"Очередной раз судом отменено постановление следователя о закрытии уголовного производства в отношении выводов экспертиз проведенных в ХНИИСЭ им. Бокариуса. Очень благодарен судье, который понимает, что такое всестороннее, полное и объективное досудебное расследование", - написал адвокат.

"Материалы уголовного производства вернуть в следственное управление ГУ НП в Харьковской области для решения вопроса о возобновлении досудебного расследования. Постановление обжалованию не подлежит", - сказано в постановлении суда.

Фото: facebook.com

Напомним, апелляция защиты Елены Зайцевой и Геннадия Дронова будет рассмотрена 14 августа.

Ранее "Страна" сообщала, что Елена Зайцева подала апелляцию на 10-летний тюремный приговор за ДТП в центре Харькова.

Также мы рассказывали, что Зайцева не признает своей вины и требует условного срока.