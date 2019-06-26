Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор высказался против решения ПАСЕ вернуть полномочия официальной делегации России.

Об этом он заявил во время встречи с журналистами, как сообщает Укринформ.

"Вы знаете, что США не является членом Совета Европы, и вы также знаете, что мы выступали против возвращения России в ПАСЕ и четко выражали свою позицию", - сказал Тейлор.

В этом контексте он отметил усилия украинской делегации, которых она приложила, чтобы предотвратить возвращение россиян в ПАСЕ. Тейлор также подчеркнул, что, по мнению США, Россия не должна включать в состав делегаций, а ЕС и Совет Европы принимать у себя тех россиян, которые находятся в санкционном списке Евросоюза и США.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве прошли пикеты возле посольств стран, которые поддержали снятие санкций против РФ в ПАСЕ.