В Центризбиркоме зарегистрировали еще 841 кандидата в народные депутаты в одномандатных избирательных округах и 339 кандидатов по партийным спискам в общегосударственном избирательном округе во время выборов в парламент. Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК во вторник вечером, сообщается на сайте комиссии.

Отмечается, что на нынешнем заседании Центризбиркома зарегистрировали 229 кандидатов в нардепы, которые баллотировались в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов.

Также комиссия зарегистрировала 612 кандидатов в народные депутаты в ОИО, выдвинутых политическими партиями "Оппозиционный блок", "ВО "Свобода", "Сила людей", "Сознательная нация", "Объединение "Самопомощь", "Партия местного самоуправления", "Патриот", "Вместе сила", "Сила и честь", "Единство", "Слуга народа", "Удар Виталия Кличко" и "Аграрная партия Украины".

В соответствии с этим, всего по состоянию на 25 июня в одномандатных избирательных округах были зарегистрированы примерно более трех тысяч кандидатов в депутаты.

Помимо этого, на заседании во вторник ЦИК зарегистрировала еще 339 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе: 174 – от Аграрной партии Украины, 122 - от партии "Патриот" и 43 - от Партии зеленых Украины.

Таким образом, всего по состоянию на 25 июня ЦИК зарегистрировала ориентировочно свыше двух тысяч кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки 21 политической партии, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Напомним, внеочередные выборы народных депутатов Украины состоятся 21 июля.

По Календарному плану подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов ЦИК 25 июня завершила процесс регистрации кандидатов в народные депутаты. Окончательные данные о числе зарегистрированных кандидатов в нардепы ЦИК должен обнародовать на брифинге 26 июня.

Ранее сообщалось, что ЦИК одобрил поход Савченко по мажоритарке на Донбассе.

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