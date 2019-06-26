В Ровно роженица получила помощь при рождении ребенка и сразу же исчезла, покинув младенца. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что 40-летняя женщина родила недоношенного дочь, была рядом с ней всего три недели, а когда ей зачислили средства от государства, покинула малыша в больнице.

Кроме того, подгузники и смеси, которые ребенку приносили неравнодушные, женщина умудрилась перепродавать.

Более того, неравнодушные люди перечисляли деньги на карту горе-матери.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Ровно мать со смертельной дозой алкоголя в крови оставила на улице 9-месячного ребенка.

Также мы писали, как в Киеве младенец получил ожог лица, пока рядом пьянствовала его мать.