В Черкасской области ученые нашли подлинную могилу Богдана Хмельницкого, которую искали 300 лет.

Как говорится в сюжете ТСН, место захоронения Богдана Хмельницкого в Суботове в Черкасской области переживает сейчас второе рождение и аншлаг туристов.

Ведь украинские геофизики под храмом с помощью геолокаторов обнаружили контуры склепа на глубине 7 метров.

Ранее до такой глубины поиски не доходили, а следовательно могила гетмана считалась оскверненной и затерянной.

Ранее сегодня "Страна" рассказывала, как у памятника Богдану Хмельницкому в Кривом Роге отвалилась рука с булавой.

Местные власти решают, подлежит ли монумент восстановлению, или его придется сносить окончательно. Так как булава уже выпадала из рук это Богдана Хмельницкого ранее.