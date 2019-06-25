Под храмом в Суботове ученые нашли настоящую могилу Богдана Хмельницкого. Видео
В Черкасской области ученые нашли подлинную могилу Богдана Хмельницкого, которую искали 300 лет.
Как говорится в сюжете ТСН, место захоронения Богдана Хмельницкого в Суботове в Черкасской области переживает сейчас второе рождение и аншлаг туристов.
Ведь украинские геофизики под храмом с помощью геолокаторов обнаружили контуры склепа на глубине 7 метров.
Ранее до такой глубины поиски не доходили, а следовательно могила гетмана считалась оскверненной и затерянной.
Ранее сегодня "Страна" рассказывала, как у памятника Богдану Хмельницкому в Кривом Роге отвалилась рука с булавой.
Местные власти решают, подлежит ли монумент восстановлению, или его придется сносить окончательно. Так как булава уже выпадала из рук это Богдана Хмельницкого ранее.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!