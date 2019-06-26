По данным специалистов, в районе лагеря 2, который находится на высоте 6 400 метров на горе Эверест, в этом году были сконценрировано почти 8 тонн экскрементов. Их нельзя было найти сразу, так как они скрыты под толщей снега и появляются на виду лишь когда снег тает. Фекалии также тают, отравляя все, что находится ниже по склону, передает Associated Press.

Во время этого сезона кишечными инфекциями заразились восемь из десяти шерпов, которые участвовали в экспедиции по уборке мусора. Надо полагать, что статистика по прочим группам восходителей сопоставима, хотя и не столь выразительна: все-таки альпинисты находятся в лагере недолго.

При повышении температуры фекальная жижа стекает вниз до базового лагеря (5 334 м) и даже ниже. А там находятся люди, использующие снег в качестве источника питьевой воды и часто - без кипячения, поскольку кипятить воду там не на чем.

Лагерь 2, о котором идет речь, находится на высоте 6 400 метров и является одним из промежуточных лагерей на пути к вершине. Выше его находятся лагеря 3 и 4. В последнем (8 000 метров) наиболее значительным мусором являются брошенные альпинистами палатки. Как правило, восходители не тащат их с собой в "последний бросок", и, уж тем более, не несут вниз, ограничиваясь срезанием маркировок, могущих привести к выявлению владельцев. Между тем выкапывание одной такой палатки из-под сугроба и ее сброс вниз по склону с такой высоты требует усилий целой бригады шерпов в течение целого часа.

Фото: popmech.ru

Согласно оценкам шерпов, большинство из которых работают на горе не один год, не южном склоне в окрестностях 4-го лагеря в течение последних лет было оставлено 30 палаток и порядка пяти тонн прочего мусора. Спустить его вниз по склону довольно трудно, а любая ошибка на такой высоте может оказаться фатальной.

Ранее сообщалось, что из-за "заторов" на Эвересте погибли трое альпинистов.

Также мы писали, что из-за глобального потепления на Эвересте находят десятки тел погибших много лет назад альпинистов.