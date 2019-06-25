Уронил булаву. Появилось видео из Кривого Рога, где лишился руки Богдан Хмельницкий
В Кривом Роге, на родине президента Владимира Зеленского, отпала рука с памятника Богдану Хмельницкому.
Как говорится в сюжете ТСН, она упала с постамента. Обошлось без пострадавших.
"Вместо поднятой вверх правой руки с булавой теперь торчат ржавые металлические конструкции. Районная власть, которая должна заниматься памятником, сейчас определяется, можно ли отремонтировать монумент", - говорится в сюжете.
Отмечается, что булава у Хмельницкого уже падал, ее тогда восстанавливали. Единственное, тогда пришлось немного уменьшить ее вес.
Памятник находится на балансе Центрально-Городского районного совета.
Как ранее сообщалось, что в Киеве вандалы повредили памятник основателям Киева.
Еще мы писали, как в Германии вандалы разрисовали свастиками советский мемориал.