В Кривом Роге, на родине президента Владимира Зеленского, отпала рука с памятника Богдану Хмельницкому.

Как говорится в сюжете ТСН, она упала с постамента. Обошлось без пострадавших.

"Вместо поднятой вверх правой руки с булавой теперь торчат ржавые металлические конструкции. Районная власть, которая должна заниматься памятником, сейчас определяется, можно ли отремонтировать монумент", - говорится в сюжете.

Отмечается, что булава у Хмельницкого уже падал, ее тогда восстанавливали. Единственное, тогда пришлось немного уменьшить ее вес.

Памятник находится на балансе Центрально-Городского районного совета.

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Как ранее сообщалось, что в Киеве вандалы повредили памятник основателям Киева.

Еще мы писали, как в Германии вандалы разрисовали свастиками советский мемориал.