Тело работника, погибшего в Польше, доставили в родное село на Прикарпатье.

Как говорится в сюжете ТСН, 36-летний украинец работал на предприятии близ города Новый Томышль.

Василий потерял сознание на рабочем месте. Впрочем, владелица предприятия запретила вызвать врачей. Тело украинца на следующий день нашли почти в 130 километрах от его работы - в лесополосе.

Как сообщалось, работодателю, которая запретила вызывать врача украинскому заробитчанину, грозит не более 5 лет заключения.

Напомним, в Польше в столярном цеху стало плохо украинскому заробитчанину.

В соцсети появились фото найденного в лесопосадке тела мужчины. Предполагали, что это может быть украинский гастарбайтер, поскольку человек был в рабочих перчатках. Вскоре знакомые опознали его, как 36-летнего Василия Чорнея - жителя Снятинщини.