Тело погибшего в Польше заробитчанина привезли в родное село на Прикарпатье. Видео
Тело работника, погибшего в Польше, доставили в родное село на Прикарпатье.
Как говорится в сюжете ТСН, 36-летний украинец работал на предприятии близ города Новый Томышль.
Василий потерял сознание на рабочем месте. Впрочем, владелица предприятия запретила вызвать врачей. Тело украинца на следующий день нашли почти в 130 километрах от его работы - в лесополосе.
Как сообщалось, работодателю, которая запретила вызывать врача украинскому заробитчанину, грозит не более 5 лет заключения.
Напомним, в Польше в столярном цеху стало плохо украинскому заробитчанину.
В соцсети появились фото найденного в лесопосадке тела мужчины. Предполагали, что это может быть украинский гастарбайтер, поскольку человек был в рабочих перчатках. Вскоре знакомые опознали его, как 36-летнего Василия Чорнея - жителя Снятинщини.