Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что его ключевыми приоритетами работы в Киеве является деоккупация Донбасса и борьба с коррупцией. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, передает Укринформ.

"С 2009 года я работал в американском Институте мира, этот институт занимался определенной работой, касающейся Украины. Мы искали возможности, чтобы Россия вышла из Донбасса. Пока я нахожусь в Украине, мы это видим ключевым приоритетом и целью - чтобы Россия ушла из Донбасса", - заявил американский дипломат.

Кроме того, он отметил борьбу с коррупцией как еще один приоритет в своей деятельности.

В то же время, на вопрос журналистов о том, в приоритете ли для США вопрос деоккупации Крыма, Тейлор ответил, что "Крым остается в перечне приоритетов для Соединенных Штатов".

По его словам, сейчас в США активно ведется работа по определению кандидатуры посла в Украине.

"В Вашингтоне пытаются найти постоянного посла (в Украине - ред.). Для этого его надо номинировать, затем эта кандидатура должна пройти утверждение в Сенате", - отметил дипломат.

Как писала "Страна", посол США в Украине Мари Йованович в мае завершила миссию в Киеве и вернулась на родину.

19 июня в Киев прибыл временный поверенный в делах США Уильям Тейлор, который до назначения посла будет исполнять его обязанности.