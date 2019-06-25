В Запорожье во время движения загорелся и взорвался грузовик, перевозивший почтовые отправления.

Как говорится в сюжете ТСН, сначала загорелся прицеп, а впоследствии внутри него начали раздаваться взрывы.

Тушить пламя прибыли три бригады пожарных. Когда движение по улице перекрыли, огонь охватил уже всю машину, в результате чего груз выгорел полностью. К счастью, водитель автомобиля не пострадал.

Что именно было в грузовике, неизвестно, однако по предварительным данным полиции, среди грузов были баллончики с газом, которым заправляют туристические печи.

"Услышали шум выстрелов, вышли на улицу, отогнали ближайшие машины", — рассказал очевидец пожара.

А вот водитель и сам не знал, что вез, поскольку товар был опломбирован.

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