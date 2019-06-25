Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича.

Об этом сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович у себя в Facebook.

"Суд частично удовлетворил исковые требования, отменил решение о переименовании ул.Московской на Бандеры и Ватутина на Шухевича", – написал он на своей странице в Facebook.

В то же время, как написал на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевсовета из фракции "Свобода" Юрий Сиротюк, истцом выступила Елена Бережная.

Ранее "Страна" информировала, что в марте Апелляционный суд в Киеве оставил в силе запрет на переименование проспекта Ватутина на Шухевича.

Напомним, на днях в Харькове Кернес окончательно вернул проспекту Григоренко имя Маршала Жукова.

Также мы писали, что улицу Российскую в Киеве решили переименовать в честь погибшего под Иловайском добровольца.