Игорь Головань, который является доверенным лицом и личным адвокатом экс-президента Петра Порошенко (и, в частности, подавал от его имени заявление о возбуждении уголовного дела против Портнова) оказался также защитником бывшего депутата Александра Шепелева, который подозревается в организации убийства, покушении на убийство, присвоении имущества и злоупотреблении служебным положением. А также его жены Галины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил юрист Михаил Шнайдер.

Фото: Facebook/Михаил Шнайдер

Шнайдер также задается вопросом - не свяано ли затягивание расследования дела Шепелева с вероятной связкой между ним и Порошенко через общего адвоката.

Кроме того, как уже писала "Страна", по одной из версий Шепелев вернулся в Украину в прошлом году под гарантии команды экс-президента Порошенко которая хотела его использовать как носителя компромата против Юлии Тимошенко и других оппозиционных политиков.

Также в распоряжении "Страны" оказалась копия ордера на предоставление правовой помощи Галине Шепелевой адвокатским объединением "Голованов и партнеры".

Ранее сообщалось, что экс-нардепу Шепелеву суд продлил арест еще на два месяца - ГПУ.

Также мы писали, что из высотки в центре Киева, где был офис бывшего нардепа Иванющенко, вывозят вещи семьи арестованного экс-депутата Шепелева.