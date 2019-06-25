Нардепы предлагают дополнить Уголовный кодекс новым разделом XIV-2 "Принудительная мера по противодействию совершению преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних". Об этом пишет Лига.

Противодействовать насилию предлагается путем химической (фармакологической) кастрации лица, совершившего преступление против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних или общественно опасное деяние, подпадающее под признаки состава такого преступления, с целью лишения возможности совершения нового преступления.

Соответствующие положения содержатся в законопроекте № 10396 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления противодействия совершению преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних)".

Преступникам будут вводить специально определенные законодательством медицинские препараты. Кроме того, предлагается повысить нижнюю границу санкции соответствующей части статьи 152 УК.

Изнасилование, совершенное группой лиц, или изнасилование несовершеннолетних будет наказываться лишением свободы на срок от 8 до 13 лет. На данный момент минимальное наказание за такое преступление составляет 8 лет лишения свободы. Осуществление принудительной меры возлагается на Министерство юстиции. Определено, когда будет осуществляться кастрация таких лиц - за шесть месяцев до момента окончания срока отбывания наказания.

Нардепы уже предложили 27 июня провести внеочередное заседание ВР для рассмотрения законопроектов относительно ответственности педофилов.

Вместе с вышеупомянутым законопроектом, Олег Ляшко предложил рассмотреть законопроект № 6607, который уже трижды за 2 года дорабатывался авторами. В нем содержится три новации:

введение единого реестра лиц, осужденных за половые преступления относительно детей;

усиление ответственности за такие преступления;

химическая кастрация преступников.

Напомним, что Раду обязали рассмотреть вопрос о внедрении в Украине кастрации педофилов. Петиция относительно рассмотрения данного проекта собрала более чем 28 000 голосов из 25 000 необходимых. Профильный комитет еще не ответил на нее, так как сбор подписей будет длиться еще 63 дня. После 27 августа ответ будет размещен в разделе "Закончился срок".