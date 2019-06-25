Французский ресторан Mirazur известного аргентинского шеф-повара Мауро Колагреко, который находится в прибрежном городе Ментона оказался на первом месте в ежегодном рейтинге "50 лучших ресторанов мира" британского журнала The Restaurant, передает Интерфакс.

Фото: vedomosti.ru

Отмечается, что заведение известно живописным видом на французскую Ривьеру, собственным огородом и уникальной кухней с преобладанием рыбных блюд. Он был открыт в 2006 году и дебютировал в рейтинге тремя годами позже. В 2019 году он удостоился третьей звезды Michelin.

На втором месте оказался датский ресторан Noma, который регулярно входит в топ-10 списка, а на третьем - испанский Asador Extebarri. В десятку вошли еще один ресторан из Копенгагена - расположенный в здании футбольного стадиона Geranium, два испанских заведения (Mugaritz из Сан-Себастьяна и барселонский Disfrutar), два ресторана из перуанской столицы Лимы (Central и Maido), а также Gaggan (Бангок) и Arpege (Париж).

По сравнению с прошлым годом, топ-10 покинул прошлогодний победитель - итальянский Osteria Francescana, легендарный нью-йоркский Eleven Madison Park и испанский El Celler de Can Roca.

Список составляется журналом The Restaurant с 2002 года, он основывается на мнениях более чем 800 поваров, рестораторов и критиков из разных стран.

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