Адвокаты украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США по итогам вердикта Верховного суда Австрии во вторник, разрешившего экстрадицию их клиента в США, подчеркивают неизменность статуса Фирташа как невиновного. Об этом говорится в заявлении Дэна Уэбба и Лэнни Дэвиса, переданном агентству Интерфакс-Украина во вторник вечером.

"Мы разочарованы сегодняшним решением Верховного суда Австрии. В любом случае, ничего не изменилось относительно невиновности господина Фирташа и отсутствия доказательств его вины в каком-либо преступлении", - отмечается в сообщении.

"Он никогда не занимался бизнесом в США, никогда не посещал США, не знал ни о каких планах по подкупу официальных лиц в Индии по вопросу индийских титановых месторождений, которые никогда и никем не были реализованы", - подчеркивают защитники украинского бизнесмена в США. Они также заявляют, что в полном тексте обвинения американские прокуроры никогда не обвиняли Фирташа, а также никого другого в даче взяток.

Австрийские власти задержали Фирташа в 2014 году. Его обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму 18,5 млн долл. хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США компании Boeing. Фирташ отрицает свою вину и считает дело политически мотивированным.

Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог в 125 млн евро и обязательство не покидать Австрию. 30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Фирташа в эту страну, указав на возможные политические мотивы запроса о выдаче украинца со стороны США. В сентябре 2015 года прокуратура Вены (Австрия) подала апелляцию на это решение, 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены удовлетворил ее.

Напомним, что Фирташа могут экстрадировать из Австрии в США в начале июля.

Также читайте о том, что по данным The New York Times, американцы добиваются экстрадиции Фирташа при помощи презентации McKinsey для Boeing.