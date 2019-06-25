В эту пятницу, 28 июня, состоится общая встреча кандидатов по списку партии "Слуга народа". Об этом говорится в приглашении, распространенном между кандидатами командой Зеленского, которое оказалось в распоряжении "Страны".

Будущих народных избранников приглашают прийти в 9 утра по адресу Столичное шоссе, 103, со стороны ТРЦ Атмосфера. Там до 10:00 продлится регистрация.

Как отмечается, целью мероприятия является обучение будущих депутатов, а также актуализация проблематики в рабочих группах.

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины отказалась регистрировать список кандидатов в Раду от Коммунистической партии.

"Комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список Коммунистической партии Украины, отказано в регистрации представителя указанной политической партии в ЦИК с правом совещательного голоса Герасименко Е.С.", - говорится в сообщении.

Также мы писали, что в ЦИК сообщили, когда обнародуют весь список кандидатов в нардепы.