Новым пресс-секретарем Белого дома станет представитель первой леди США Стефани Гришэм. Об этом заявила супруга президента США Меланья Трамп в Твиттере.

"Я рада объявить, что Стефани Гришэм будет следующим представителем Белого дома и директором по связям с общественностью", - написала она в твиттере.

"Она была с нами с сентября 2015 года, я не могу представить лучшего претендента, который будет трудиться для администрации США и нашей страны", - подчеркнула супруга Дональда Трампа.

Гришэм приступает к новым обязанностям с 1 июля.

Отметим, что нынешний пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет пост в конце июня.

Как сообщалось ранее, она вернется в штат Арканзас, где, по некоторым данным, намерена принять участие в выборах губернатора.

Сандерс занимала эту должность с 2017 года, сменив своего предшественника Шона Спайсера.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарем Зеленского может стать девушка, известная по скандалу с домогательством и статьям о коррупции в ВСУ.