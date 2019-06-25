В Киеве младенец находился более семи часов под солнцем и получил ожог, пока его мать распивала рядом алкоголь. Об этом сообщает управление патрульной полиции Киева.

Отмечается, что сообщение о том, что неизвестные пьют спиртные напитки возле киоска, а рядом еще с 12 часов дня на палящем солнце в коляске плачет ребенок, киевские патрульные получили 23 июня около 19 часов.

Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили группу лиц, которые распивали алкоголь. Среди них была и 34-летняя женщина с месячным ребенком. Малыш имел видимые признаки ожога лица. Мать пояснила, что ее сын несколько дней назад сгорел на солнце и она "лечит его самостоятельно", и показала соответствующие справки от врача.

На место происшествия инспекторы вызвали сотрудников ювенальной полиции, а также медиков. Врачи осмотрели ребенка и госпитализировали в больницу, откуда после более детального осмотра ребенка направили в ожоговый центр.

Фото: kyivoperativ.info

В отношении граждан, которые распивали алкоголь, патрульные составили постановления по ст. 178 (Распитие алкоголя в запрещенных местах) КУоАП. Сотрудники ювенальной полиции задокументировали факт невыполнения матерью ребенка родительских обязанностей и сообщили о происшествии соответствующие органы опеки.

Фото: kyivoperativ.info

Портал Киев Оперативный также сообщает, что полицию, а она ехала полтора часа, вызвали продавцы из соседнего ларька, которые вышли на перекур. "Не удивляемся безразличию прохожих, но от позиции патруля - в шоке: диктовали горе матери, что писать "…обіцяю більше так не робити", - пишет портал.





Видео: youtube.com

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