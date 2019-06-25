Прохожие спасли 77-летнюю женщину, на которую бросился пес бойцовской породы под Киевом. Фото
На одной из улиц Василькова в Киевской области бойцовский пес сорвался с привязи и выпрыгнул за пределы двора частного дома. В это время около дома проходила 77-летняя женщина, которая подверглась нападению животного. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Отмечается, что неравнодушные прохожие помогли женщине и вызвали скорую. Пострадавшую госпитализировали в больницу с закрытым переломом левого плеча и множественными кусаными ранами верхних и нижних конечностей.
На месте происшествия работали экипажи реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Васильковского отдела полиции.
Сейчас пса удерживают под строгим наблюдением и ограниченным передвижением.
Фото: kv.npu.gov.ua
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.
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