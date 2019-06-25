Представители десяти поместных православных церквей сегодня обратились к предстоятелю УПЦ МП Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и ко всем православным верующим УПЦ со словами единогласной поддержки. Об этом в Facebook пишет Центр информации УПЦ.

Приводятся слова митрополита Тамасосского Исаи (Кипрская Православная Церковь), епископа Гайновского Павла (Польская Православная Церковь), архиепископа Пражского Михаила (Православная Церковь Чешских земель и Словакии), протоиерея Иоанна Пицуры (Румынская Православная Церковь) и протоиерея Назария Полатайко (Православная Церковь в Америке).

Фото: facebook.com

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в день торжеств в честь его небесного покровителя - преподобного Онуфрия Великого, награжден Священным Синодом УПЦ - орденом святого апостола Андрея Первозванного.

Как сообщает Центр информации УПЦ, награждение Блаженнейшего за пастырский труд состоялось сегодня после праздничной литургии в Киево-Печерской лавре.

Сегодня в Украинской Православной Церкви празднуют также 5-летие интронизации Блаженнейшего Митрополита Онуфрия на кафедре Киевских Митрополитов и 75-летие, которое Предстоятель встретит в этом году. По церковной традиции все торжества было решено объединить и отметить в день тезоименитства - день ангела.

Также сегодня представители Поместных Православных Церквей передали адреса со словами приветствия от Предстоятелей своих Церквей вручили Блаженнейшему владыке памятные подарки.

Фото: facebook.com

Напомним, что главы поместных церквей на встрече с Онуфрием заявили, что правительство должно вернуть отнятые храмы УПЦ.

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