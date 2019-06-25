Во вторник, 25 июня, оживленные торги на межбанке завершились подорожанием доллара на 1 копейку, до 26,1750-26,19 грн./$.

Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

Отмечается, что в течение большей части дня доминировало валютное предложение.

"Активнее всего доллар продавали Ситибанк и Укрэксимбанк. Иностранные инвестфонды конвертировали валюту под покупку гривневых гособлигаций, а наши экспортеры под текущую деятельности. Им нет смысла держать доллар: курсовые уровни неплохие, и перед выходными нужно закрыть все проплаты - 27 июня короткий рабочий день, а 28-го вообще выходной", - отметил финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Кроме того, Нацбанк выкупал валютный излишек: собирал доллар по 26,18 грн./$, и приобрел порядка $10 млн. Возможно взял бы и больше, если бы Госказначейство не начало первые выплаты по возмещению НДС. Перечислило бизнесу 747,4 млн. грн. - небольшая сумма, конечно, но важная для компаний.

Директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной перечислил четыре фактора, влиявших сегодня на валютную торговлю межбанка:

Проведение очередного аукциона Минфина по размещению новых выпусков ОВГЗ. Бумаг продали на 7,5 млрд. грн. Рост гривневой ликвидности. Необходимость финализации квартальных расчетов за импорт. Спокойствие наличного рынка.

По словам финансистов, заявление Нацбанка о запуске в Украине банкноты достоинством 1000 гривен не повлияло на ситуацию. Казначеи и дилеры, конечно, обсуждали событие, однако далекоидущих выводов и решений по покупке/продаже гривны на межбанке не принимали.

На наличном рынке ситуация вечером не менялась. Средняя цена продажи доллара людям осталась в рамках 26,25-26,35 грн./$. Минимальный ценник зафиксировался на уровне 26,19 грн./$, максимальный - 26,70. Выкуп доллара у населения происходил в рамках 25,90-26,25 грн./$.

На 26 июня финансисты не прогнозируют значительных курсовых изменений.

"Скорее всего, завтра межбанковская торговля будет начинаться в рамках 26,15-26,20 грн./$. Дальнейшее же курсовое движение будет зависеть в первую очередь от выплат по НДС. И меньше от ситуации с погашениями по старым выпускам ОВГЗ. По всему видно, что значительная часть инвесторов перевложилась в новый выпуск", - сказал Юрий Гриненко.

Чуть шире курсовой прогноз выдал Олег Куринной - 26,10-26,20 грн./$.

Ранее сообщалось, что курс гривни вырос, пока банкиры ждут, что будет с долларом после погашения Украиной долговых бумаг.

Также мы писали, что уурс биткоина перевалил за 11 тысяч долларов. За один день криптовалюта подорожала на 13%.