Курс доллара замер на месте, пока бизнес покупал гривневые гособлигации
Во вторник, 25 июня, оживленные торги на межбанке завершились подорожанием доллара на 1 копейку, до 26,1750-26,19 грн./$.
Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.
Отмечается, что в течение большей части дня доминировало валютное предложение.
"Активнее всего доллар продавали Ситибанк и Укрэксимбанк. Иностранные инвестфонды конвертировали валюту под покупку гривневых гособлигаций, а наши экспортеры под текущую деятельности. Им нет смысла держать доллар: курсовые уровни неплохие, и перед выходными нужно закрыть все проплаты - 27 июня короткий рабочий день, а 28-го вообще выходной", - отметил финансовый эксперт Василий Невмержицкий.
Кроме того, Нацбанк выкупал валютный излишек: собирал доллар по 26,18 грн./$, и приобрел порядка $10 млн. Возможно взял бы и больше, если бы Госказначейство не начало первые выплаты по возмещению НДС. Перечислило бизнесу 747,4 млн. грн. - небольшая сумма, конечно, но важная для компаний.
Директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной перечислил четыре фактора, влиявших сегодня на валютную торговлю межбанка:
- Проведение очередного аукциона Минфина по размещению новых выпусков ОВГЗ. Бумаг продали на 7,5 млрд. грн.
- Рост гривневой ликвидности.
- Необходимость финализации квартальных расчетов за импорт.
- Спокойствие наличного рынка.
По словам финансистов, заявление Нацбанка о запуске в Украине банкноты достоинством 1000 гривен не повлияло на ситуацию. Казначеи и дилеры, конечно, обсуждали событие, однако далекоидущих выводов и решений по покупке/продаже гривны на межбанке не принимали.
На наличном рынке ситуация вечером не менялась. Средняя цена продажи доллара людям осталась в рамках 26,25-26,35 грн./$. Минимальный ценник зафиксировался на уровне 26,19 грн./$, максимальный - 26,70. Выкуп доллара у населения происходил в рамках 25,90-26,25 грн./$.
На 26 июня финансисты не прогнозируют значительных курсовых изменений.
"Скорее всего, завтра межбанковская торговля будет начинаться в рамках 26,15-26,20 грн./$. Дальнейшее же курсовое движение будет зависеть в первую очередь от выплат по НДС. И меньше от ситуации с погашениями по старым выпускам ОВГЗ. По всему видно, что значительная часть инвесторов перевложилась в новый выпуск", - сказал Юрий Гриненко.
Чуть шире курсовой прогноз выдал Олег Куринной - 26,10-26,20 грн./$.
Ранее сообщалось, что курс гривни вырос, пока банкиры ждут, что будет с долларом после погашения Украиной долговых бумаг.
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