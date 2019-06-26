Оппозиционная платформа - За жизнь осуждает решение большинства украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы обратиться к Верховной Раде о приостановлении членства страны в этой структуре.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Мы выступаем за диалог, направленный на снятие противоречий и решение конфликта мирным путем. Мы убеждены, что решение ПАСЕ, позволяющее вернуть делегацию России в эту организацию, свидетельствует о том, что наши европейские партнеры обеспокоены затянувшимся вооруженным конфликтом на Донбассе и стремятся создать площадку для мирных переговоров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возвращение делегации России в Ассамблею необходимо использовать для нахождения дипломатических решений о путях восстановления мира на Донбассе. Вместо этого "партия войны" в украинской делегации заявляет о демарше, и в этом ее фактически поддерживает президент Владимир Зеленский. Подобная политическая линия неконструктивна и уже годы не останавливает вооруженный конфликт на Донбассе.

"Оппозиционная платформа - За жизнь настаивает на безотлагательном проведении прямых переговоров с Донецком, Луганском и Москвой о мире. Курс на конфронтацию и продолжение войны – это предательство интересов украинского народа, который на президентских выборах проголосовал против этого курса", - резюмируется в сообщении.

Напомним, что Киев отозвал посла при ПАСЕ.

Также мы писали о том, что делегация России пообещала покинуть сессию ПАСЕ при малейших ограничениях.