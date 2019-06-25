В этот четверг, 27 июня, в российский прокат выходит фильм "Курск", посвященный трагедии на подводной лодке в Баренцевом море, произошедшей в 2000 году.

Сюжет фильма основан на романе "Время умирать" (2002) Роберта Мура. Один из продюсеров картины - Люк Бессон. Режиссер-постановщик - Томас Винтерберг. Автор сценария - Роберт Родат. Главные роли в фильме сыграли Колин Ферт, Леа Сейду, Маттиас Шонартс.

При этом в украинский прокат картина судя по всему не попадет. Как сообщает RNS со ссылкой на российскую компанию "Экспонента", которая занимается прокатом ленты, в Украине фильм запретили.

Отмечается, что причиной стал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины". В стране решили, что в новой картине присутствует популяризация "правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований государства-оккупанта".

Видео: YouTube/iVideos

Напомним, трагедия в Баренцевом море произошла 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа, находившихся на борту, погибли. В послевоенной истории отечественного подводного флота авария стала второй по количеству погибших.

Все находившиеся на борту "Курска" были посмертно награждены Орденом Мужества, а командиру корабля присвоено звание Героя Российской Федерации. В нашем городе захоронены 12 подводников АПРК "Курск", из них семь — уроженцы Курска.

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