После окончания отопительного сезона неиспользованная сумма жилищной субсидии, которая предоставлялась не в денежной форме, будет возвращаться исполнителем коммунальных услуг в госбюджет. Соответствующее постановление № 528 было принято на правительственном заседании 8 мая, пишет Лига.

Предусмотрено, что по результатам рассмотрения обращения гражданина о назначении субсидии структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения принимает решение о:

назначении жилищной субсидии;

неназначении жилищной субсидии (в случае когда по результатам расчета жилищной субсидии ее размер имеет нулевое или отрицательное значение);

отказе в назначении жилищной субсидии;

представлении документов на рассмотрение комиссии.

Также урегулируется вопрос о неучтении задолженности получателей субсидии по оплате природного газа в случае, когда по данным НКРЭКУ исполнитель услуги по поставке и распределению природного газа вопреки решениям Комиссии о запрете в ходе осуществления коммерческих расчетов за использованный бытовыми потребителями природный газ приводить объемы такого газа в соответствие со стандартными условиями провел соответствующие начисления. Тогда такая задолженность учитываться при назначении субсидии не будет.

Также установлено, что после окончания отопительного (неотопительного) сезона неиспользованная сумма жилищной субсидии, которая предоставлялась не в денежной форме, будет возвращаться управляющим, объединением, исполнителем коммунальных услуг в госбюджет в полном объеме на основании акта расчета общего объема неиспользованных сумм жилищной субсидии в соответствии с Порядком расчета и возврата в бюджет неиспользованных сумм субсидии для возмещения расходов на оплату коммунальных услуг.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 мая 2019 года.

Напомним, что в Кабмине урезали субсидии на оплату коммуналки на 13 миллиардов гривен.

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