Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Твиттере фото с подписью "Оккупируй Марс", однако использовал изображение спутника Земли.

Вряд ли он перепутал две таких важных фотографии, скорее речь идет о троллинге президента США Дональда Трампа.

Скриншот: twitter.com/elonmusk

Недавно президент США Дональд Трамп назвал Луну частью Марса.

"Они (НАСА) должны сосредоточиться на гораздо больших вещах, которые мы делаем, включая Марс (частью которого является Луна), оборону и науку!" - написал президент США в Twitter.

Ранее сообщалось, что SpaceX запускает на орбиту сверхтяжелую ракету с 24 спутниками и прахом 152 человек. Запуск ракеты, который осуществляется в интересах вооруженных сил США, а также включает четыре миссии NASA, планируется осуществить со стартовой площадки 39А на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Также мы писали, что SpaceX рассказала об одноступенчатой ракете Starship, которая будет перевозить пассажиров.