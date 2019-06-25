МВД Украины предложило изменить алгоритм действий полиции во время реагирования на сообщения о минировании объектов, а также усилить уголовную ответственность за ложные сообщения. Об этом ведомство сообщило в Facebook.

В частности, после регистрации таких сообщений о минировании оперативники департамента киберполиции Национальной полиции Украины будут в первую очередь осуществлять неотложную проверку на отсутствие "фейка". По словам главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, изменения алгоритма действий реагирования на сообщения о заминировании позволят сэкономить время и увеличить эффективность работы полицейских, которые будут прибывать на место происшествия.

"Мы сделали фундаментальные изменения в идее реагирования полиции на такие сообщения. В частности, Национальная полиция уже подготовила проект нормативно-правового акта по изменению алгоритма действий полицейских во время отработки сообщение о минировании", - приводятся слова Князева на странице Нацполиции в соцсети Фейсбук во вторник.

Также в сообщении Министерства внутренних дел отметили, что будут инициированы изменения в Уголовный кодекс Украины для усиления ответственности за совершение заведомо ложных преступлений.

В МВД напомили, что в последнее время участились ложные сообщения о минировании различных объектов. Чаще всего сообщения о лже-минировании поступают от ботов из России и неподконтрольных территорий на востоке Украины с помощью IP-телефонов и Интернета. Однако правоохранители оперативно реагируют на все без исключения сообщения, а на время проверки информации об угрозе временно блокируется деятельность указанных объектов, из-за чего граждане испытывают значительных неудобств, а предприятия терпят убытки.

"Из-за массовых сообщений о минировании тех или иных объектов в столице и других регионах страны за последнее время, мы инициируем подготовку проекта изменений в наших внутренних правовых актах, которые уточняют регламент реагирования органов правопорядка на такие сообщения. Также готовим изменения в Уголовный кодекс для усиления ответственности за такие сообщения. В ряде случаев предложим увеличить срок уголовной ответственности и ограничения свободы на срок более 6-ти лет, а также предусмотреть дополнительно конфискацию имущества в таких случаях", - рассказал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

Скриншот: Facebook/МВС України

Ранее сообщалось, что в Николаеве заминировали все детские сады, малышей вывели на улицу в дневной пик жары.

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