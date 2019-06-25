В Броварах при попытке сделать экстримальное селфи 14-летнего парня ударило током в 27 тыс. вольт. Его успели доставить в реанимацию. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Школьник вместе с одноклассницами пошел на железнодорожную станцию "Бобрик". Он залез на защитную сетку над пешеходным мостом и хотел сделать экстремальное селфи. В этот момент парень взялся рукой за металлические опоры под контактным проводом с напряжением 27 тыс. вольт и его ударило током.

Тело и одежда мальчика сразу загорелись. Одна из одноклассниц начала тушить его футболкой, вызвала скорую и позвонила отцу. Мужчина сразу приехал на машине и отвез школьника в больницу. У мальчика ожоги 70% тела и шок І степени.

Уже по дороге бригада скорой помощи забрала ребенка и увезла в Броварскую многопрофильную клиническую больницу. Школьника собираются транспортировать в ожоговый центр в Киеве.

"Следственно-оперативная группа сразу выехала на место происшествия. Опросив свидетелей, двух девочек, они выяснили, что пострадавший позвонил им и предложил прогуляться. Девочки просили его на опасную высоту не подниматься, но парень не послушался", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

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