Нефтяной рынок стабилизировался и перешел к подъему в ходе торгов во вторник после скачка на 8% за предыдущие три сессии, вызванного геополитическими рисками, пишет Интерфакс.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 кв подорожали на $0,47 (0,72%) - до $65,33 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,11 (0,19%) - до $58,01 за баррель.

Главными факторами для участников нефтяного рынка остаются конфликт США с Ираном, а также предстоящие встречи представителей ОПЕК+ и глав стран G20.

Как сообщалось, накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. В ответ на это президент Ирана Хасан Рухани назвал санкции бесполезными и усомнился в уровне интеллекта американских руководителей. МИД Ирана также раскритиковал решение США, назвав его "закрытием дороги к дипломатии" между Тегераном и Вашингтоном.

Тем временем в конце недели в Осаке стартует саммит G20, в рамках которого центральным событием может стать встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры двух стран, как ожидается, обсудят вопросы отмены взаимных пошлин и подписания торгового соглашения.

В целом эксперты ожидают если не прорыва на переговорах, то как минимум перемирия и отказа от дальнейших ограничительных мер во внешней торговле. При этом аналитики отмечают, что рынок уже в определенной степени заложил оптимистичный исход переговоров в текущие цены на активы, и их провал может привести к резкому падению мировых рынков. "Наценка за геополитические риски частично нивелируется противостоянием США с Китаем", - сказал аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга.

Помимо этого, на следующей неделе в Вене пройдет встреча стран ОПЕК и их партнеров. На ней главным вопросом станет продление ограничений на нефтедобычу. Причем этот вопрос, скорее всего, будет обсуждаться уже в Осаке между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Ранее "Страна" сообщала, что цены на нефть покатились вниз после призыва Тармпа ввести санкции против Ирана.

В то же время, нефтяной рынок закончил прошлую неделю ростом.