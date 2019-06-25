В КСУ признали неконституционным положение ч.5 ст. 176 УПК, в котором говорится о том, что к подозреваемым в терроризме, преступлениях против основ национальной безопасности Украины, препятствовании деятельности Вооруженных сил невозможно применить более мягкую меру пресечения, кроме содержания под стражей. Об этом сообщает Укринформ.

Соответствующее решение приняли в Большой палате КСУ в четверг, 25 июня, по конституционной жалобе граждан, среди которых - народный депутат Надежда Савченко, а также экс-глава украинского Апелляционного суда Крыма Валерий Чорнобук. Так сообщил Укринформу источник в суде.

"Конституционный суд признал неконституционными положения части пятой статьи 176 Уголовно-процессуального кодекса", - сказал он. За соответствующее решение проголосовали 10 судей.

В мае 2018 году до КСУ поступило конституционная жалоба народного депутата Надежды Савченко, в которой она просила рассмотреть на соответствие Конституции положения части пятой статьи 176 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Оспариваемые положения УПК предусматривают избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

В Верховной Раде Украины 22 марта 2018 дали согласие на снятие с нее депутатской неприкосновенности, привлечения ее к уголовной ответственности, задержание и арест. В тот же день ее задержали. Шевченковский райсуд Киева 23 марта 2018 впервые избрал Савченко мера пресечения в виде содержания под стражей.

В мае 2019 Броварской суд Киевской области принял решение освободить из-под стражи Владимира Рубана и Надежду Савченко в зале судебных заседаний. Суд принял такое решение из-за того, что срок меры пресечения закончился, а новый не был избран.

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