Вашингтон мощно ответит Ирану на любую атаку по американцам. Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Любая атака Ирана по чему-либо американскому будет встречена огромной, подавляющей силой. В некоторых аспектах подавляющая (сила) будет означать уничтожение", - написал он. По словам Трампа, иранское руководство не понимает реальности, а также слов "хороший" и "сострадание".

"К сожалению, они понимают только силу и мощь, а США, безусловно, являются самой мощной военной силой в мире, в которую инвестировано за последние два года 1,5 триллиона долларов", - отметил глава государства. Президент указал, что иранские власти "тратят все свои деньги на террор и ничтожно мало на что-либо еще", а народ страны страдает без всякой на это причины.

Трамп также назвал заявление президента Ирана Хасана Роухани "невежественным и оскорбительным". 25 июня президент Ирана заявил о безысходности положения администрации американского лидера и умственной отсталости Белого дома.

Фото: twitter.com

Напомним, 24 июня Трамп ввел новые ограничительные меры против Ирана, направленные в том числе на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. При этом он указал на то, что Вашингтон не желает конфликта с Тегераном.

Также читайте о том, что цены на нефть покатились вниз после призыва Тармпа ввести санкции против Ирана.