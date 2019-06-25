Во вторник, 25 июня, курс украинской валюты на межбанке незначительно снизился до 26,19 грн/$1 с 26,18 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что котировки гривни к окончанию торгов составили 26,1800 – 26,1905 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 26 июня официальный курс 26,191023 грн/$1.

По информации Национального банка Украины, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 25 июня укрепился до 26,1874 грн/$1 с 26,1905 грн/$1.

Кроме того, Нацбанк Украины сохранил официальный курс гривни по отношению к доллару а 26 июня на уровне - 26,191023 грн/$1 по сравнению с 26,191201 грн/$1 на 25 июня 2019г.

Ранее сообщалось, что курс гривни вырос, пока банкиры ждут, что будет с долларом после погашения Украиной долговых бумаг.

Также мы писали, что в начале недели курс гривни на межбанке упал на 4 копейки.