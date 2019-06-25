Книги "Люди Севера. История викингов 793-1241" и "Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в "монополию" - запрещены ко ввозу в Украину из-за "признаков пропаганды государства агрессора". Соответствующее решение утвердили в Госкомтелерадио.

"Госкомтелерадио отказало ООО "Якабу Трейд" в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ с целью распространения в Украине двух книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства во вторник, 25 июня.

В частности, не разрешено ввозить книгу Алана Аксельрода "Все, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в "монополию" (издатель – ООО "Издательство "Добрая книга", Москва), в которой рекламируется издание, не разрешенное ранее к ввозу в Украину из-за наличия в тексте пропагандистских лозунгов государства-агрессора.

Также не будет ввезена в Украину с целью распространения книга Джона Хейвуда "Люди Севера. История викингов 793-1241" московского издательства ООО "Альпина нон-фикшн". Отмечается, что импортеры были намерены завезти в Украину по 5 тыс. экземпляров этих двух изданий. В настоящее время в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг 213 изданий.

Мы разбирались, как ударит по украинцам запрет российских издательств. В список юридических лиц, к которым применяются дополнительные санкции, внесены 11 российских издательств. В том числе флагманы - московские "Эксмо", "АСТ", "Книжный мир".

Ранее в Украину запретили ввоз очередных 19 книг, в том числе сборника грузинских рецептов.