С 1 июля в Украине будет отменен ночной недорогой тариф на потребление электроэнергии для населения. Об этом во вторник, 25 июня, рассказал председатель правления "Житомироблэнерго" Алексей Шекета в комментарии UA: Житомир.

"Не будет дифференциации по зонам, которые были утверждены на 1 июля 2019 года. Это не решение облэнерго. С одной стороны, мы также шокированы, поскольку распределение электроэнергии - является нашей основной задачей. И когда будут перепады, будет небольшой хаос, не совсем для нас будет положительный, поскольку мы тоже закупаем электроэнергию на энергорынке. Если не сможем спрогнозировать энергопотребление, будем нести большие финансовые потери", - сказал Шекета.

Ночной тариф. Что это:

Потребление электроэнергии на протяжении дня неравномерно. В пиковые часы нагрузка на электростанции значительная и превышает допустимые нормы. Дифференциация на ночной и дневной тариф должна была мотивировать население и промышленные предприятия использовать мощные электроприборы с 23:00 до 07:00, т.е. в период, когда ТЭЦ практически работает вхолостую и возникает избыток электричества.

Поэтому ночной тариф на электроэнергию в Украине введенный с 1 апреля 2015 был в два раза дешевле, чем базовая ставка.

Чтобы воспользоваться пониженной ставкой, необходимо было установить специальный двухтарифный счетчик.

Видео: facebook.com/telekanalzhytomyr

Как сообщала "Страна", Герус извинился за слова о том, что Зеленский пошутил о снижении тарифов.

"Кроме того, важным является сдерживание роста тарифов, и такая работа является как публичной, так и в тени. В частности, недавно появилась информация, что регулятор рассматривал возможность поднять для населения тарифы с 1 июля на газ на 10-15%, и на электроэнергию на 150%", - добавил представитель президента Украины Зеленского.

Отметим, что половина Полтавы осталась без воды из-за долгов за электричество.